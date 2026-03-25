Les trésors de la France à Rome

Les Pieux Etablissements, acteurs essentiels du rayonnement de la France à Rome. Avec 5 églises et leurs dépendances : La Trinité-des-Monts, Saint-Louis-des-Franc ais, Saint-Nicolas-des-Lorrains, Saint-Claude-et-Saint-André-des-Francs-Comtois-de-Bourgogne, Saint-Yves-des-Bretons et la Sainte Maison de Lorette, tous magnifiquement restaurés et entretenus, placés sous la double tutelle de la France et du Saint-Siège. Une institution unique, mais surtout un patrimoine artistique d'une richesse éblouissante - le triptyque du Caravage à Saint-Louis, la chapelle Pucci de Perino del Vaga et des frères Zuccari à la Trinité, etc. -, fruit d'une histoire au long cours, qui illustre la continuité des liens culturels, religieux, politiques entre la France et le Vatican.
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