A War of Wyverns

Et tous, dragons comme humains, se le demandent : qui est vraiment Vivien Featherswallow ? Est-elle l'Hirondelle, le visage de la rébellion contre le gouvernement britannique corrompu et les dragons bulgares ? Ou bien une langue-de-fer, une traductrice brillante sur le point de découvrir une nouvelle langue draconique ? Ou n'est-elle que Viv, la fille qui a perdu l'amour de sa vie alors qu'ensemble ils jouaient les espions ? C'est à coups de bombes et de crocs acérés que la guerre a commencé, mais c'est grâce à la traduction que les rebelles pourront répliquer. Et alors qu'elle s'envole pour une petite île écossaise à la recherche des wyvernes, de mystérieux dragons qui vivent reclus, Viv va bientôt découvrir que tout ce qu'elle croyait savoir - y compris sur elle-même - n'est peut-être que mensonges.