Vivien Featherswallow a réussi à traduire la langue secrète des dragons. Mais osera-t-elle s'en servir pour remporter la guerre ? La guerre civile fait rage. Ayant fui Bletchley Park et l'influence de la Première ministre Wyvernmire, Vivien doit se contenter d'oeuvrer dans l'ombre. A son insu, son alliée et mentor a fait d'elle le visage de la rébellion - et l'une des criminelles les plus recherchées de Britannia. Mais Vivien supporte mal de vivre sous une fausse identité, incapable d'aider ses amis. Déchirée par le doute, elle se rend sur une petite île écossaise, à la recherche d'une espèce de dragons recluse et mystérieuse. Sa mission : découvrir comment ces wyvernes pourraient aider la rébellion et mettre un point final à la guerre. Vivien est loin de se douter qu'elle va devoir faire face à une révélation aussi complexe que déroutante, qui va mettre toutes ses convictions à l'épreuve... La suite du best-seller A Language of Dragons, traduit dans plus de 20 langues !