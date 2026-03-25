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Jeanne Bohec

Raphaëlle Bellon

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Partie de Bretagne le 18 juin 1940, engagée dès janvier 1941 au sein du Corps des Volontaires françaises nouvellement créé par le général de Gaulle, Jeanne Bohec est ensuite affectée au Bureau central de renseignements et d'action (BCRA), les services secrets de la France libre. Après avoir reçu du SOE (Special Operations Executive, mis en place par Churchill) une formation d'agente clandestine, elle est parachutée en France occupée en 1944 comme instructrice de sabotage auprès de la Résistance intérieure. Bien qu'exceptionnel, son parcours reste pourtant méconnu. Grâce à des archives en partie inédites, l'auteure propose une plongée sans précédent dans la vie de cette jeune Bretonne qui se destinait aux mathématiques. Rattrapée par l'histoire en 1940, elle décida à 20 ans de tout quitter pour continuer la lutte. Ce livre nous fait revivre ses actions hors norme - de la pionnière du Corps des Volontaires françaises en Angleterre à l'intrépide "plastiqueuse à bicyclette" qui parcourait la Bretagne pour enseigner aux hommes l'art de l'explosif en se jouant des Allemands. Il revisite la manière dont ce parcours a été vécu, puis raconté et parfois réinterprété des décennies plus tard à l'aune de nouveaux enjeux sociétaux comme l'égalité hommes-femmes. La vie de Jeanne Bohec propose un éclairage nouveau sur l'histoire des femmes dans la Résistance. Elle montre que si les événements perturbent les rôles assignés aux hommes et aux femmes, ceux-ci sont en permanence réaffirmés. Pourtant, malgré les obstacles et les stéréotypes, Jeanne Bohec a bien été une combattante et une femme d'engagements. Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure, Raphaëlle Bellon est professeure agrégée d'histoire détachée à la Fondation de la Résistance en charge de la pédagogie.

Par Raphaëlle Bellon
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Raphaëlle Bellon

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Résistance

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Jeanne Bohec

Raphaëlle Bellon

Paru le 25/03/2026

320 pages

Nouveau monde Editions

22,90 €

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