De la Seconde Guerre mondiale à nos jours, Face à la menace OVNI retrace avec rigueur l'évolution des politiques publiques consacrées au phénomène ovni aux Etats-Unis, en URSS/Russie et en France. L'auteur y met en évidence un curieux jeu de continuités et de ruptures synchrones entre ces trois puissances, révélant un "courant secret" d'étude et de dissimulation qui semble transcender les frontières. Des premières " fusées fantômes " scandinaves de 1946 aux récentes révélations du Pentagone, le livre montre comment la perception du phénomène est passée d'un objet d'étude scientifique à un sujet stratégique, parfois traité comme une menace, parfois étouffé. S'appuyant sur une vaste documentation historique et militaire, l'ouvrage met en lumière la logique interne des programmes successifs (Sign, Blue Book, GEIPAN, COMETA...), tout en interrogeant les raisons profondes des brusques revirements de position des Etats. Ce livre présente une enquête dense et documentée, qui renouvelle la compréhension de l'histoire ufologique mondiale et replace les choix politiques face à l'énigme persistante des objets volants non identifiés.