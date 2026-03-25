Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Face à la menace ovni

Manuel Wiroth

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De la Seconde Guerre mondiale à nos jours, Face à la menace OVNI retrace avec rigueur l'évolution des politiques publiques consacrées au phénomène ovni aux Etats-Unis, en URSS/Russie et en France. L'auteur y met en évidence un curieux jeu de continuités et de ruptures synchrones entre ces trois puissances, révélant un "courant secret" d'étude et de dissimulation qui semble transcender les frontières. Des premières " fusées fantômes " scandinaves de 1946 aux récentes révélations du Pentagone, le livre montre comment la perception du phénomène est passée d'un objet d'étude scientifique à un sujet stratégique, parfois traité comme une menace, parfois étouffé. S'appuyant sur une vaste documentation historique et militaire, l'ouvrage met en lumière la logique interne des programmes successifs (Sign, Blue Book, GEIPAN, COMETA...), tout en interrogeant les raisons profondes des brusques revirements de position des Etats. Ce livre présente une enquête dense et documentée, qui renouvelle la compréhension de l'histoire ufologique mondiale et replace les choix politiques face à l'énigme persistante des objets volants non identifiés.

Par Manuel Wiroth
Chez JMG Editions

|

Auteur

Manuel Wiroth

Editeur

JMG Editions

Genre

Extraterrestres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Face à la menace ovni par Manuel Wiroth

Commenter ce livre

 

Face à la menace ovni

Manuel Wiroth

Paru le 25/03/2026

306 pages

JMG Editions

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357844599
9782357844599
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.