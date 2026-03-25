Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le miroir inversé

Carole B. Raimbault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Miroir inversé explore la face cachée de la conscience humaine à travers une intrigue où réalité et invisibles se confondent. Entre récit initiatique et étude métaphysique, Carole B. Raimbault met en scène des personnages confrontés à leurs doubles, à leurs souvenirs enfouis et aux manifestations d'un monde parallèle qui agit comme un révélateur intérieur. A travers une écriture à la fois poétique et maîtrisée, l'auteure questionne les notions de temps, de mort, de mémoire et d'identité. Le "miroir" devient ici symbole de passage : ce que l'on croit extérieur renvoie à ce qui, en soi, reste méconnu. Ancrée dans le réel tout en frôlant l'étrange, cette oeuvre invite à franchir les limites du visible pour approcher l'essence même de l'être. Le Miroir inversé s'adresse aux lecteurs en quête de sens, sensibles aux questions de conscience, de destin et de transformation intérieure.

Par Carole B. Raimbault
Chez JMG Editions

|

Auteur

Carole B. Raimbault

Editeur

JMG Editions

Genre

Sorcellerie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le miroir inversé par Carole B. Raimbault

Commenter ce livre

 

Le miroir inversé

Carole B. Raimbault

Paru le 10/06/2026

330 pages

JMG Editions

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357844582
9782357844582
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.