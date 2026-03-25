Le Miroir inversé explore la face cachée de la conscience humaine à travers une intrigue où réalité et invisibles se confondent. Entre récit initiatique et étude métaphysique, Carole B. Raimbault met en scène des personnages confrontés à leurs doubles, à leurs souvenirs enfouis et aux manifestations d'un monde parallèle qui agit comme un révélateur intérieur. A travers une écriture à la fois poétique et maîtrisée, l'auteure questionne les notions de temps, de mort, de mémoire et d'identité. Le "miroir" devient ici symbole de passage : ce que l'on croit extérieur renvoie à ce qui, en soi, reste méconnu. Ancrée dans le réel tout en frôlant l'étrange, cette oeuvre invite à franchir les limites du visible pour approcher l'essence même de l'être. Le Miroir inversé s'adresse aux lecteurs en quête de sens, sensibles aux questions de conscience, de destin et de transformation intérieure.