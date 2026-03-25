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#Polar

La dernière danse

Youssef Daoudi

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Le baroud d'honneur des Flèches d'argent Début septembre 1939, Yougoslavie. Dominé par les écuries allemandes Auto Union et Mercedes (les Flèches d'argent) depuis le début des années 1930, le sport automobile, à l'instar des autres sports, sert aussi d'outil de propagande au régime nazi. Alors que l'Europe vacille et que la guerre devient tout aussi inévitable qu'imminente, le Grand prix de Belgrade du 3 septembre 1939 doit être l'occasion d'une nouvelle démonstration de force des monoplaces nazies. Mais avec l'invasion de la Pologne l'avant-veille et la déclaration de guerre le jour même il marquera la fin d'un âge d'or où les héros s'appelaient Nuvolari, Lang, Müller, Stück, von Brauchitsch, Caracciola... Pris dans la tourmente, les pilotes présents n'ont plus le coeur à courir, mais les chefs de la propagande les y obligeront de force. Avec cinq voitures au départ, le Grand Prix ne restera pas dans les annales du sport automobile, ce sera juste la dernière fois où les moteurs des bolides rugiront avant de laisser place à celui des Panzer et des Stuka... Une dernière danse avant que le crépuscule s'abatte sur le monde. Youssef Daoudi signe une fresque haletante où la passion du sport se heurte à la brutalité d'un monde qui bascule. Un récit extrêmement documenté servi par un trait nerveux qui retranscrit à merveille l'urgence du moment.

Par Youssef Daoudi
Chez Glénat

|

Auteur

Youssef Daoudi

Editeur

Glénat

Genre

Historique

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La dernière danse

Youssef Daoudi

Paru le 25/03/2026

48 pages

Glénat

15,00 €

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Scannez le code barre 9782344059616
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