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#Polar

La Menace

Niko Tackian

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Julien reprend conscience dans un hôpital du sud de la France. Il a tout oublié de ce qui l'a conduit là, mais il est mû par une certitude : Chloé, sa femme, court un grand danger, et il doit lui venir en aide. Chloé, quant à elle, se souvient de tout, depuis son enlèvement dans un centre commercial jusqu'à son réveil dans cet appartement factice, sans porte, aux fenêtres murées, entièrement équipé pour la vie de couple. Son seul contact avec l'extérieur : un homme masqué, qui lui explique qu'il va faire d'elle sa femme parfaite. L'intrigue de ce cauchemardesque thriller, agencée avec habileté, réserve au gré de ses rebondissements plus d'une surprise. Mais dans cette tortueuse histoire, le plus effrayant est dans la folie bien réelle que pointe ce sidérant roman : celle des " incels " . Le Figaro magazine.

Par Niko Tackian
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Niko Tackian

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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La Menace

Niko Tackian

Paru le 25/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Scannez le code barre 9782253254911
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