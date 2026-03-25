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Paie

Bernard Derangère

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Mise à jour 2026 - Retrouvez l'essentiel de l'élaboration de la paie dans un petit guide pratique et illustré avec un contenu accessible et opérationnel. > Un ouvrage mis à jour chaque année - des toutes dernières réglementations sociales - des dispositions consécutives à la crise sanitaires (concernant les fiches de paie, l'évolution du prélèvement à la source, les dispositions liées à l'activité partielle et au télétravail...) > A destination des étudiants comme des professionnels Tout savoir sur la paie : - La fonction paie - Le bulletin de paie - Les heures supplémentaires et complémentaires - Les congés payés - Les charges - Le solde de tout compte - Indemniser la maladie - Les cotisations et contributions sociales - Les frais professionnels - L'épargne salariale - L'activité partielle... Un ouvrage clair et synthétique pour maîtriser l'essentiel de la paie !

Par Bernard Derangère
Chez Foucher

|

Auteur

Bernard Derangère

Editeur

Foucher

Genre

Droit du travail et de l'emplo

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Paie

Bernard Derangère

Paru le 25/03/2026

64 pages

Foucher

5,90 €

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