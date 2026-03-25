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Réussir avec vos alternants

Antoine Pennaforte, Sarah Alves

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Alors que le marché de l'emploi est sous tension, les entreprises doivent plus que jamais attirer, engager et fidéliser de nouveaux talents. L'alternance s'impose depuis plusieurs années comme une réponse évidente... qui ne l'est pas toujours. En définitive, qu'apporte vraiment l'alternance ? Comment la déployer au mieux dans votre équipe ? Mais surtout, comment transformer vos alternants en atout stratégique plutôt qu'en "extra" de passage ? Dans cet ouvrage, Antoine Pennaforte et Sarah Alves dévoilent étape par étape tout le processus de l'alternance : ses bases, l'intégration et l'accompagnement de l'alternant, jusqu'à son éventuelle embauche définitive. Ils mettent notamment en lumière : - le pilotage de l'onboarding en présentiel et en distanciel ; - l'inclusion des alternants neuro-atypiques ; - la mise en place d'un tutorat formel, informel et distanciel ; - la création du label de qualité QUA+. Enrichi d'exemples, d'interviews et de fiches d'accompagnement, ce guide vous aidera à mettre en place les leviers clés d'une alternance réussie. Ne laissez plus vos alternants partir et faites-en un atout majeur de votre entreprise !

Par Antoine Pennaforte, Sarah Alves
Chez Dunod

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Auteur

Antoine Pennaforte, Sarah Alves

Editeur

Dunod

Genre

Gestion des ressources humaine

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Réussir avec vos alternants

Antoine Pennaforte, Sarah Alves

Paru le 25/03/2026

234 pages

Dunod

23,00 €

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Scannez le code barre 9782100887958
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