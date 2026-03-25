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Sciences industrielles de l'ingénieur, mécanique et asservissements, problèmes et exercices

Jean-Luc Biondi

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Pour assimiler son cours, être à l'aise et capable d'affronter les épreuves de concours, l'étudiant de prépa doit s'entraîner régulièrement sur des exercices et problèmes types. Cet ouvrage propose une banque de 33 exercices "consistants" et de 6 problèmes, tous originaux, couvrant l'essentiel du programme des deux années en mécanique et asservissements. Dans chaque chapitre, les exercices sont essentiellement axés sur un domaine, les problèmes sont transversaux et de niveau concours en mécanique et asservissements. Pour chaque exercice ou problème, le niveau Sup ou Spé des questions est précisé. Les corrigés détaillent les méthodes de résolution, ils sont enrichis de conseils et de rappels de cours succincts le cas échéant.

Par Jean-Luc Biondi
Chez Dunod

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Auteur

Jean-Luc Biondi

Editeur

Dunod

Genre

Physique Prépas

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Sciences industrielles de l'ingénieur, mécanique et asservissements, problèmes et exercices

Jean-Luc Biondi

Paru le 01/04/2026

544 pages

Dunod

29,90 €

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