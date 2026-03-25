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#Roman jeunesse

Claudine de Lyon

Marie-Christine Helgerson

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"J'en ai assez de recevoir des ordres. Je veux choisir pour moi. Je sais bien ce que je ferai : j'irai à l'école, j'apprendrai des tas de choses". Claudine a onze ans, elle travaille dix heures par jour dans l'atelier de son père, à tisser de la soie. Cette vie épuise la petite fille qui tombe gravement malade. Pour guérir, elle part à la campagne. Claudine veut retrouver la santé, elle n'a aucune envie de retourner à Lyon pour travailler. Ce qu'elle désire par-dessus tout, c'est aller à l'école et réaliser son rêve : savoir lire, écrire et surtout dessiner.

Par Marie-Christine Helgerson
Chez Flammarion

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Auteur

Marie-Christine Helgerson

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Claudine de Lyon

Marie-Christine Helgerson

Paru le 01/04/2026

192 pages

Flammarion

5,90 €

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Scannez le code barre 9782080141712
9782080141712
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