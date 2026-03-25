Je me mets à la musculation !

Oubliez les idées reçues sur la musculation : non, il ne faut pas beaucoup de matériel, ça ne fait pas " gonfler " , et c'est tout aussi bénéfique que le cardio ! Que vous soyez sportive ou pas, ce livre s'adapte à vous et vous accompagne au fil de votre pratique : - Découvrez les spécificités de la physiologie féminine et l'importance du renforcement musculaire, à tout âge. - Développez une routine personnalisée et efficace grâce à des séances de difficulté croissante. Un ouvrage accessible et ultra complet !