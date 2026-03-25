Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Je me mets à la musculation !

Larousse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Oubliez les idées reçues sur la musculation : non, il ne faut pas beaucoup de matériel, ça ne fait pas " gonfler " , et c'est tout aussi bénéfique que le cardio ! Que vous soyez sportive ou pas, ce livre s'adapte à vous et vous accompagne au fil de votre pratique : - Découvrez les spécificités de la physiologie féminine et l'importance du renforcement musculaire, à tout âge. - Développez une routine personnalisée et efficace grâce à des séances de difficulté croissante. Un ouvrage accessible et ultra complet !

Par Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Technique et entraînement

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je me mets à la musculation ! par Larousse

Commenter ce livre

 

Je me mets à la musculation !

Larousse

Paru le 08/04/2026

224 pages

Larousse

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036088382
9782036088382
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.