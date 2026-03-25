Tout pour préparer son voyage au Québec

Province du Canada la plus visitée, le Québec séduit les voyageurs à la recherche de grands espaces naturels et sauvages, de rencontres authentiques avec ses habitants, ou encore de découvertes culturelles au coeur de ses villes dynamiques comme Montréal et Québec. Pourtant, planifier un séjour au Québec n'est pas toujours facile : avec la richesse des expériences offertes, il n'est pas évident de savoir par où commencer. Comment rencontrer les animaux emblématiques de la région ? Que visiter en deux jours à Québec ou Montréal ? Quand partir pour découvrir la route des fjords enneigée ? Comment s'immerger dans la culture inuit dans le Nunavik ? Quels sont les meilleurs circuits de randonnée des parcs nationaux ? Vous trouverez dans ce guide des conseils pratiques indispensables et toutes les choses à savoir avant de partir. Vous trouverez aussi une vingtaine d'itinéraires thématiques : Montréal pour une première fois et hors des sentiers battus ; road trip spécial été indien ; itinéraire 100% épicurien entre cabane à sucre, route des vins et microbrasserie ; la route des explorateurs des Laurentides à l'Abitibi ; le tour de la Gaspésie... Il vous mènera à la rencontre des merveilles d'un pays d'une incroyable richesse culturelle, artistique, gastronomique et naturelle. Suivez le guide !