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#Roman francophone

Le jour où je me suis retrouvée

Melanie Pignitter

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Un voyage qui pourrait tout changer... Quand tout s'effondre, que reste-t-il ? Pour Eva, la réponse tient en quelques clés et un vieux combi Volkswagen. Après avoir perdu son travail, son compagnon et ses certitudes, elle décide de partir. Sans plan, sans destination... juste une carte oubliée et les routes d'Italie qui s'ouvrent devant elle. De villages pittoresques en paysages baignés de lumière, Eva s'aventure dans l'inconnu. Sur son chemin, des rencontres inattendues, des choix audacieux et des instants qui bousculent ses repères. Peu à peu, elle découvre qu'il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Et que le bonheur n'est peut-être pas là où elle l'attendait. Un roman lumineux et inspirant, pour tous ceux qui rêvent d'un nouveau départ et d'un soupçon de dolce vita .

Par Melanie Pignitter
Chez Hachette

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Auteur

Melanie Pignitter

Editeur

Hachette

Genre

Littérature française

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Le jour où je me suis retrouvée

Melanie Pignitter trad. Maïwenn Paulin

Paru le 25/03/2026

208 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017342465
9782017342465
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