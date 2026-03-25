Le jour où je me suis retrouvée

Un voyage qui pourrait tout changer... Quand tout s'effondre, que reste-t-il ? Pour Eva, la réponse tient en quelques clés et un vieux combi Volkswagen. Après avoir perdu son travail, son compagnon et ses certitudes, elle décide de partir. Sans plan, sans destination... juste une carte oubliée et les routes d'Italie qui s'ouvrent devant elle. De villages pittoresques en paysages baignés de lumière, Eva s'aventure dans l'inconnu. Sur son chemin, des rencontres inattendues, des choix audacieux et des instants qui bousculent ses repères. Peu à peu, elle découvre qu'il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Et que le bonheur n'est peut-être pas là où elle l'attendait. Un roman lumineux et inspirant, pour tous ceux qui rêvent d'un nouveau départ et d'un soupçon de dolce vita .