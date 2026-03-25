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#Roman jeunesse

L'affaire du tableau volé

James Noble

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Chung Li n'a pas de super pouvoirs. Il n'est pas particulièrement surdoué ni populaire au collège. C'est juste un garçon de douze ans ordinaire, qui adore jouer au détective comme son héros préféré, Sherlock Holmes. Il aime ouvrir l'oeil afin de remarquer des détails cachés, trouver des indices et les associer pour suivre des pistes et résoudre des énigmes. Alors quand sa famille et lui reçoivent une mystérieuse invitation, que le soir-même leur maison est cambriolée et que le tableau de son grand-père a disparu, pour lui, c'est sûr, ce n'est pas un hasard ! Mais comme personne ne le croit, il décide de mener sa propre enquête avec l'aide de son amie Ronnie.

Par James Noble
Chez Hachette

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Auteur

James Noble

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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L'affaire du tableau volé

James Noble trad. Lucie Marcusse, Timothée Roblin

Paru le 25/03/2026

256 pages

Hachette

12,90 €

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Scannez le code barre 9782017326458
9782017326458
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