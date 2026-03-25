L'affaire du tableau volé

Chung Li n'a pas de super pouvoirs. Il n'est pas particulièrement surdoué ni populaire au collège. C'est juste un garçon de douze ans ordinaire, qui adore jouer au détective comme son héros préféré, Sherlock Holmes. Il aime ouvrir l'oeil afin de remarquer des détails cachés, trouver des indices et les associer pour suivre des pistes et résoudre des énigmes. Alors quand sa famille et lui reçoivent une mystérieuse invitation, que le soir-même leur maison est cambriolée et que le tableau de son grand-père a disparu, pour lui, c'est sûr, ce n'est pas un hasard ! Mais comme personne ne le croit, il décide de mener sa propre enquête avec l'aide de son amie Ronnie.