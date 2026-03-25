Ici à Manhattan

Il y a mille ans, la superstition et la violence régnaient en maîtres dans un monde dominé par la peur. C'était l'âge des Gargouilles. Statues de pierre le jour, guerriers la nuit, elles furent trahies par les humains qu'elles avaient juré de protéger... Aujourd'hui, à Manhattan, le sort qui les retenait est brisé et elles s'éveillent après un millénaire ! New York déborde d'attractions et de tentations, et chaque membre du Clan de Manhattan a pris son indépendance. Mais leurs liens seront mis à rude épreuve lorsque des factions maléfiques venues du monde entier tenteront de s'emparer de leur bien le plus rare et le plus précieux... un oeuf de Gargouille encore intact ! Gargoyles : Les Anges de la nuit est une série animée produite par Disney et diffusée sur ABC dans les années 90. En France, elle est apparue à plusieurs reprises entre 1995 et 2000 sur Canal+, TF1 et M6. Greg Weisman (Kanan : Le Dernier Padawan) signe ici le scénario, ce qui tombe sous le sens : il est l'un des créateurs de la série originale.