Au-delà du doute raisonnable

Keera connaît sa cliente mieux que personne. Et c'est bien là le problème. Lorsque Jenna Bernstein, PDG en disgrâce d'une startup de biotechnologie controversée, est accusée du meurtre de son ancien amant et associé, elle demande à Keera Duggan d'assurer sa défense. Un choix aussi personnel que professionnel qui réveille de sombres souvenirs liés à leur enfance commune. Trois ans plus tôt, le père de Keera avait déjà réussi à obtenir l'acquittement de Jenna dans un procès pour homicide, quand elle était accusée du meurtre d'un employé qui menaçait de rendre publiques des allégations de fraude. Petite, Keera avait déjà compris que Jenna était une sociopathe manipulatrice et autoritaire. Pourtant, face à des preuves uniquement circonstancielles, elle choisit de croire à son innocence. Mais plus l'enquête progresse, plus les zones d'ombre s'accumulent... Si tout cela s'avère n'être qu'un jeu sournois, Keera pourrait bien faire acquitter une meurtrière. #ThrillerJudiciaire #EnquêtePsychologique #Corruption