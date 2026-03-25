Oeuvres philosophiques de Léon Brunschvicg (t. I)

Sont pour la première fois réunis dans un même volume les travaux de Léon Brunschvicg portant explicitement sur Spinoza, dont il fut, pendant un demi-siècle, l'un des plus grands commentateurs et spécialistes européens. Le public a ainsi enfin accès, parmi les études inédites ici éditées, à son premier ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques, permettant de compléter la compréhension de la congruence, si précoce dans son oeuvre, de son intellectualisme critique et du spinozisme. Ce premier volume des Ouvres philosophiques de Léon Brunschvicg contient : La morale de Spinoza (1890), suivi de Spinoza et ses contemporains (1894-1923), l'article de La Grande Encyclopédie (1901), "Sur l'interprétation du spinozisme" (1921), "Spinoza" (1922), "Le platonisme de Spinoza" (1923), "Sommes-nous spinozistes ? " (1927), l'allocution à l'occasion de la commémoration du 250e anniversaire de la mort de Spinoza (1927), la préface à la traduction de l'Ethique par Guérinot (1930), les deux prises de parole, à La Haye et à la Société française de philosophie, à l'occasion de la commémoration du troisième centenaire de la naissance de Spinoza (1932), et la conférence radiophonique "Spinoza" (1933) ; en annexe, une lettre d'invitation à la commémoration de La Haye de 1932 exposant les modalités de la Semaine Spinoziste et le rapport de son déroulé (1932).