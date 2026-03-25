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Famille, patrie, humanité

Annie Petit, David Labreure

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"Famille, Patrie, Humanité" est une formule-devise du positivisme comtien. Or ces termes sont au centre des préoccupations de la plupart des réformateurs du xixe siècle, soucieux de réorganiser le social et le politique à divers niveaux. La "famille" , comme cadre intime et comme cellule sociale, transformée par l'industrialisation, est ébranlée. Par-delà les familles, les collectivités où elles s'inscrivent sont repensées. La "patrie" , parfois identifiée, parfois opposée à la "nation" ou au "peuple" , s'inscrit dans un contexte marqué par les bouleversements politiques et les guerres. Certains prêchent pour une philanthropie ou un cosmopolitisme qui dépasseraient toutes les patries. L' "humanité" , quant à elle, oscille entre idéaux universalistes et contradictions historiques.

Par Annie Petit, David Labreure
Chez Hermann

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Auteur

Annie Petit, David Labreure

Editeur

Hermann

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Famille, patrie, humanité

Annie Petit, David Labreure

Paru le 25/03/2026

280 pages

Hermann

29,00 €

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Scannez le code barre 9791037046987
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