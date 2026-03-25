"Famille, Patrie, Humanité" est une formule-devise du positivisme comtien. Or ces termes sont au centre des préoccupations de la plupart des réformateurs du xixe siècle, soucieux de réorganiser le social et le politique à divers niveaux. La "famille" , comme cadre intime et comme cellule sociale, transformée par l'industrialisation, est ébranlée. Par-delà les familles, les collectivités où elles s'inscrivent sont repensées. La "patrie" , parfois identifiée, parfois opposée à la "nation" ou au "peuple" , s'inscrit dans un contexte marqué par les bouleversements politiques et les guerres. Certains prêchent pour une philanthropie ou un cosmopolitisme qui dépasseraient toutes les patries. L' "humanité" , quant à elle, oscille entre idéaux universalistes et contradictions historiques.