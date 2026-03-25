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Origines : Une histoire de la conscience

Emeric Lebreton

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Que se passe-t-il dans notre esprit lors d'une expérience de mort imminente ? Comment un accident cérébral peut-il transformer radicalement une personnalité ? Pourquoi ressentons-nous encore des peurs ancestrales dans notre monde moderne ? Emeric Lebreton nous entraîne dans un voyage fascinant à travers l'évolution de la conscience humaine, de la première cellule vivante à l'homo sapiens, du Tyrannosaure Rex à Néron, en passant par les tragédies d'Hypatie ou les mystères des expériences de mort imminente. A travers des récits immersifs - l'accident tragique de Niki Lauda, le cas troublant de Phineas Gage, les visions de Jeanne d'Arc -, l'auteur révèle comment nos émotions, notre empathie et nos traditions façonnent notre perception du monde. Entre neurosciences et anthropologie, entre histoire et psychologie, cette exploration captivante dévoile les mécanismes secrets de notre conscience collective. Un voyage essentiel pour comprendre qui nous sommes, et comment notre conscience continue d'évoluer.

Par Emeric Lebreton
Chez Hermann

|

Auteur

Emeric Lebreton

Editeur

Hermann

Genre

Histoire de la psychologie

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Origines : Une histoire de la conscience

Emeric Lebreton

Paru le 25/03/2026

396 pages

Hermann

23,00 €

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Scannez le code barre 9791037046352
9791037046352
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