Origines : Une histoire de la conscience

Que se passe-t-il dans notre esprit lors d'une expérience de mort imminente ? Comment un accident cérébral peut-il transformer radicalement une personnalité ? Pourquoi ressentons-nous encore des peurs ancestrales dans notre monde moderne ? Emeric Lebreton nous entraîne dans un voyage fascinant à travers l'évolution de la conscience humaine, de la première cellule vivante à l'homo sapiens, du Tyrannosaure Rex à Néron, en passant par les tragédies d'Hypatie ou les mystères des expériences de mort imminente. A travers des récits immersifs - l'accident tragique de Niki Lauda, le cas troublant de Phineas Gage, les visions de Jeanne d'Arc -, l'auteur révèle comment nos émotions, notre empathie et nos traditions façonnent notre perception du monde. Entre neurosciences et anthropologie, entre histoire et psychologie, cette exploration captivante dévoile les mécanismes secrets de notre conscience collective. Un voyage essentiel pour comprendre qui nous sommes, et comment notre conscience continue d'évoluer.