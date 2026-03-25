La promesse des psychédéliques

Pendant des décennies, les psychédéliques ont été relégués aux marges, entre stigmatisation, fascination et tabous. Aujourd'hui, la science s'y intéresse à nouveau, et les résultats sont aussi prometteurs que dérangeants : pour certaines pathologies mentales résistantes, ils pourraient représenter une véritable révolution. Dans cet essai documenté, rigoureux et profondément humain, Caroline Depuydt, psychiatre et psychothérapeute, interroge les potentialités thérapeutiques, les dérives possibles et les enjeux éthiques liés à ces thérapies assistées par psychédéliques. Sans jamais céder au sensationnalisme, elle explore la renaissance d'un champ de recherche et de soin, tout en appelant à un débat public éclairé, dépassionné, et centré sur le patient. Un ouvrage indispensable pour mieux comprendre un phénomène en plein essor - et poser les bonnes questions, avant qu'il ne soit trop tard.