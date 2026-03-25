Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Quand la peur t'empêche d'avancer

Karène Larocque

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peur de l'inconnu, peur de décevoir, peur d'être jugé·e, peur des conflits, etc. Vous savez précisément ce que vous devez faire pour vous respecter davantage ou pour vous prioriser... Mais vous vous retrouvez face à des murs invisibles : la peur, le doute ou l'habitude qui vous semble plus confortable que l'inconnu. Dans ce livre, l'autrice propose une voie de navigation pour enfin avancer, malgré le rocher ou l'iceberg qui se trouve sur votre trajectoire. Elle vous dévoile ses stratégies, développées grâce à sa riche expérience en tant que psychologue. Identifiez ce qui vous freine, consultez la fiche correspondant à votre obstacle dans le répertoire et découvrez un plan d'actions concret pour le surmonter. Des obstacles vous empêchent d'avancer ? Surmontez-les !

Par Karène Larocque
Chez Editions de Mortagne

|

Auteur

Karène Larocque

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Gestion du stress

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand la peur t'empêche d'avancer par Karène Larocque

Commenter ce livre

 

Quand la peur t'empêche d'avancer

Karène Larocque

Paru le 25/03/2026

198 pages

Editions de Mortagne

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897927943
9782897927943
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.