Quand la peur t'empêche d'avancer

Peur de l'inconnu, peur de décevoir, peur d'être jugé·e, peur des conflits, etc. Vous savez précisément ce que vous devez faire pour vous respecter davantage ou pour vous prioriser... Mais vous vous retrouvez face à des murs invisibles : la peur, le doute ou l'habitude qui vous semble plus confortable que l'inconnu. Dans ce livre, l'autrice propose une voie de navigation pour enfin avancer, malgré le rocher ou l'iceberg qui se trouve sur votre trajectoire. Elle vous dévoile ses stratégies, développées grâce à sa riche expérience en tant que psychologue. Identifiez ce qui vous freine, consultez la fiche correspondant à votre obstacle dans le répertoire et découvrez un plan d'actions concret pour le surmonter. Des obstacles vous empêchent d'avancer ? Surmontez-les !