Le Gardien des étoiles Tome 3

A "La Petite Galaxie" , l'atmosphère a changé. Ce lieu hors du temps est devenu un espace de rencontres animé que chacun prend plaisir de retrouver. Premier à y avoir trouvé refuge, Tokio est bousculé par cette nouvelle effervescence et ne sait plus où est sa place. Ce troisième volume invite à lever les yeux vers la voûte céleste tout en plongeant au plus profond de soi-même, pour découvrir que toute existence, même la plus infime, contribue à l'harmonie du monde qui nous entoure.