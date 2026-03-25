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Le Gardien des étoiles Tome 3

Isuzu Uemura

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A "La Petite Galaxie" , l'atmosphère a changé. Ce lieu hors du temps est devenu un espace de rencontres animé que chacun prend plaisir de retrouver. Premier à y avoir trouvé refuge, Tokio est bousculé par cette nouvelle effervescence et ne sait plus où est sa place. Ce troisième volume invite à lever les yeux vers la voûte céleste tout en plongeant au plus profond de soi-même, pour découvrir que toute existence, même la plus infime, contribue à l'harmonie du monde qui nous entoure.

Par Isuzu Uemura
Chez Rue de Sèvres

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Auteur

Isuzu Uemura

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Seinen/Homme

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Le Gardien des étoiles Tome 3

Isuzu Uemura trad. Anaïs Koechlin

Paru le 25/03/2026

192 pages

Rue de Sèvres

9,90 €

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