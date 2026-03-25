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Et puis on aura vu la mer

Tristan Saule

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Le quotidien de Sabrina, c'est deux enfants, une mère, deux ex-maris et les quinze élèves de la classe de maternelle, petite section, où elle travaille comme ATSEM. Alors quand une réfugiée ukrainienne fait irruption dans sa vie, elle n'imagine pas à quel point son petit monde va être bouleversé. Car la jeune femme n'arrive pas seule : deux hommes inquiétants sont apparus dans le quartier et posent des questions aux habitants. Epaulée par ses amies Zineb et Mathilde, Sabrina devra affronter tous ses démons, et surtout ceux des autres.

Par Tristan Saule
Chez Rivages

|

Auteur

Tristan Saule

Editeur

Rivages

Genre

Thrillers

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Et puis on aura vu la mer

Tristan Saule

Paru le 25/03/2026

332 pages

Rivages

9,50 €

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Scannez le code barre 9782743670115
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