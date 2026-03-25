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L'anglais des contrats internationaux

Eric Boyé

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Savoir négocier ou rédiger un contrat international en langue anglaise est indispensables aux entreprises françaises qui doivent, dans le contexte actuel de la mondialisation de l'économie, non seulement sortir de leur cadre national mais encore développer leurs activités à l'international. Cet ouvrage vise à permettre aux praticiens du commerce international d'étendre leur maîtrise de l'anglais des contrats, tout en ouvrant l'accès de ce savoir-faire à l'ensemble du monde des affaires (dirigeants d'entreprises, ingénieurs d'affaires, commerciaux, juristes d'entreprises, avocats).

Par Eric Boyé
Chez LexisNexis

|

Auteur

Eric Boyé

Editeur

LexisNexis

Genre

Lexiques, dictionnaires

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L'anglais des contrats internationaux

Eric Boyé

Paru le 25/03/2026

369 pages

LexisNexis

65,00 €

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Scannez le code barre 9782711043613
9782711043613
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