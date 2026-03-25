L'anglais des contrats internationaux

Savoir négocier ou rédiger un contrat international en langue anglaise est indispensables aux entreprises françaises qui doivent, dans le contexte actuel de la mondialisation de l'économie, non seulement sortir de leur cadre national mais encore développer leurs activités à l'international. Cet ouvrage vise à permettre aux praticiens du commerce international d'étendre leur maîtrise de l'anglais des contrats, tout en ouvrant l'accès de ce savoir-faire à l'ensemble du monde des affaires (dirigeants d'entreprises, ingénieurs d'affaires, commerciaux, juristes d'entreprises, avocats).