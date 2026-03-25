Warrior Princess Assassin Tome 1

WARRIOR. Le roi Maddox Kyronan jouit d'une réputation de guerrier redoutable grâce à sa maîtrise magique du feu. Mais son royaume est au bord du gouffre. Le seul moyen pour Ky de sauver son peuple est de contracter une alliance matrimoniale avec le royaume voisin d'Astranza. En espérant que la famille royale ne découvre pas son secret. PRINCESS. La guerre menace et, contrairement aux apparences, la magie de la famille royale décline. Jory est le dernier espoir pour sa famille : il faut qu'elle épouse le roi Maddox Kyronan pour s'assurer une alliance avec son royaume. Il serait tentant d'accepter la proposition de son ami d'enfance Asher de fuir, mais lorsqu'elle rencontre son promis, tout change. ASSASSIN. Asher a toujours fait ce qu'il fallait pour survivre. Autrefois jeune noble à la cour d'Astranza, il fait désormais partie de la Guilde des Chasseurs où il exerce comme tueur professionnel. Quand on lui propose une double mission hautement rémunérée, Asher accepte avant de savoir qui seront ses cibles : Ky et Jory. Le premier tome d'une trilogie de fantasy captivante et pleine de magie, d'aventure et de romance passionnée.