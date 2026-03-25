Love me tomorrow

Emma, une jeune fille solitaire, ne croit pas en l'amour et depuis le divorce de ses parents, son violon est son seul refuge. Un soir d'été, elle trouve une lettre glissée sous sa porte, une lettre venue du futur. L'écriture lui est inconnue, mais les mots, eux, la transpercent : " Pour être honnête, je t'aime depuis le moment où je t'ai rencontrée " . Elle se lance à la recherche du mystérieux garçon qui prétend être l'amour de sa vie. Est-ce Ezra, le génie musical absurdement populaire ? Theo, le voisin qui connaît Emma mieux que quiconque ? Ou Colin, le garçon trop sûr de lui, trop beau gosse et trop riche qu'elle vient de rencontrer ? Alors qu'Emma tente de découvrir l'identité de l'auteur de la lettre, le mystère se transforme en quelque chose de plus grand : un voyage à la découverte de soi. Au final, Emma apprendra la clé pour faire durer l'amour et comment celui-ci est la base de... tout. Un récit d'apprentissage lumineux et tendre, où chaque page est une invitation à croire que tout est possible...