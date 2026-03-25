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Quand la loi d'attraction révèle le meilleur...

Valérie Richard

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Accomplir ses rêves ou tout simplement oser choisir sa voie professionnelle, sociale ou même amoureuse est le souhait de chacun. La Loi d'Attraction bien connue de tous est un moyen d'accéder à ce chemin. Ce n'est pas déjà l'apôtre Matthieu qui disait : "Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe". (Matt. VII, 7-8) Empreinte de positivité, de liberté et surtout révélatrice de bien-être, la Loi d'Attraction permet de faire jaillir le meilleur en chacun de nous. Mais pourquoi ne fonctionne-t-elle pas pour tout le monde ? Comment l'activer dans notre quotidien pour qu'elle devienne non pas un outil ou un rituel à pratiquer une fois dans l'année, mais un art de vivre tout au long de notre existence ?? Valérie Richard, coach et experte en loi d'attraction, avance pas à pas avec nous pour nous aider à la concrétiser.

Par Valérie Richard
Chez Fernand Lanore

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Auteur

Valérie Richard

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Réussite personnelle

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Quand la loi d'attraction révèle le meilleur...

Valérie Richard

Paru le 25/03/2026

171 pages

Fernand Lanore

12,50 €

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