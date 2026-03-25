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Les messagers

Frédéric Ferri

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Si Roland de Jouvenel, Pierre Monnier, Arnaud Gourvennec sont de parfaits inconnus pour le grand public, mais également pour un cercle très limité versé dans la spiritualité et les recherches sur le paranormal, ils n'en demeurent pas moins des auteurs de référence. Aujourd'hui, les témoignages relatant des dialogues entre médiums et guides spirituels sont plus courants et semblent plus éloignés d'un certain mysticisme. L'auteur présente et croise ici les textes de cinq messagers qui, après leur décès, se sont spontanément manifestés à un ou plusieurs de leurs proches. Mari, mère ou père d'un défunt, ces intermédiaires, dont les profils et croyances sont variés, ont reçu des messages durant plusieurs années. Messages d'une profondeur qui ne peut laisser indifférent et qui laissent transparaître de nombreuses similitudes... Adoptant une posture à mi-chemin entre ouverture aux théories dites "spirituelles" et désir de cohérence rationnelle, cette étude a pour objectif de faire une synthèse comparative entre les propos envoyés par les différents messagers, tout en les confrontant à certains auteurs ou théories connus dans le domaine des sciences, de la psychologie et de la religion.

Par Frédéric Ferri
Chez Fernand Lanore

|

Auteur

Frédéric Ferri

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Au-delà

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Les messagers

Frédéric Ferri

Paru le 25/03/2026

180 pages

Fernand Lanore

18,00 €

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