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L'héritage Richelieu

Françoise Hildesheimer

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Il est admis que Richelieu est un "grand homme" , un personnage "historique" , qu'il a forgé l'histoire européenne et, en conséquence, est digne de la reconnaissance de son pays et de l'intérêt des historiens qui ont écrit son histoire sous la forme d'innombrables biographies. Quatre cents ans après les événements, l'heure est aux commémorations qui incitent à relier notre présent à ce passé en confrontant les documents, leur histoire et leur utilisation afin de comprendre comment s'est constitué l' "héritage" historique du principal ministre de Louis XIII. Le double récit de la création par Richelieu des sources de son histoire, puis de leur mise en oeuvre postérieure par ses biographes permet la réévaluation de ce qui peut être porté au crédit de cet héritage qui fait partie d'un patrimoine politique aujourd'hui devenu si commun qu'il est souvent difficile d'en discerner l'originalité en son temps. Françoise Hildesheimer est l'auteur d'une biographie de référence de Richelieu (Flammarion, 2004, rééd. , 2021). Elle a également édité de nombreuses oeuvres de Richelieu, dont le fameux Testament politique (édition en français modernisé, Champion, 2012).

Par Françoise Hildesheimer
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Françoise Hildesheimer

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

XVIIe siècle

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L'héritage Richelieu

Françoise Hildesheimer

Paru le 15/04/2026

200 pages

Nouveau monde Editions

8,90 €

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