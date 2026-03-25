Les Chemins de l'inexploré propose un parcours transdisciplinaire qui met en dialogue science, spiritualité et pratiques visionnaires. Emanant de la série d'émissions et des enquêtes de Philippe Rosset, l'ouvrage rassemble entretiens et textes avec chercheurs, chamans, témoins d'EMI, spécialistes des OVNIs et penseurs de la conscience (Romuald Leterrier, Nicole Dron, Jacques Vallée, Jeff Meldrum, etc.). Le livre articule témoignages de première main et réflexions théoriques pour montrer que certains phénomènes - expériences de mort imminente, états modifiés, trans-communications, anomalies visionnaires, enjeux liés à l'IA - demandent une ouverture méthodique mais exigeante. Destiné à un lectorat curieux et exigeant (amateurs de paranormal sérieux, chercheurs indépendants, lecteurs de spiritualité critique), il se positionne comme un pont entre vulgarisation rigoureuse et exploration iconoclaste.