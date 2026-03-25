Le maître Philippe de Lyon

On trouvera, dans ce troisième volet consacré au maître Philippe, de nouveaux éléments sur la vie, la pensée et la personnalité de ce personnage énigmatique qui étonna la ville de Lyon par ses guérisons inexpliquées. Un de ce héraut du Ciel qui apparaissent, de tous temps et en tous lieux, pour se mêler aux hommes lors d'un bref passage sur terre. Plusieurs sujets en rapport avec la pensée du théurge lyonnais sont développés ici : la rencontre maître-disciple, l'existence des êtres peuplant les dimensions parallèles, les différentes voies spirituelles, divers témoignages, et comme toujours, l'idée de faire le lien entre tradition orientale et occidentale. . De nombreuses anecdotes sur la vie de M. Philippe viennent compléter l'ouvrage. Aux questions, qu'un jour, lui posait un journaliste de la presse parisienne, curieux d'en savoir plus sur ce guérisseur lyonnais qui défrayait la chronique, Gérard Encausse répondait : "C'est un homme admirable, qui n'est rien de ce que l'on dit. Il ne magnétise ni n'envoûte, il n'hypnotise ni ne suggestionne. Ne cherchez pas un mot pour le définir, il n'en est pas ; c'est un sage". Faisons nôtre cette déclaration.