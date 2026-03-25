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#Roman francophone

Cosmopolite

Stefan Zweig

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Cosmopolite regroupe 120 lettres, pour la plupart inédites, de correspondance privée, dans lesquelles Stefan Zweig traite du judaïsme. Pour lui, la judéité tire sa grandeur de sa dimension cosmopolite, dépassant le cadre de la foi et de la culture. Ces lettres sont comme des dialogues intérieurs et nous permettent de mieux comprendre la pensée et l'évolution littéraire de l'auteur dans un contexte de bouleversements politiques. On découvre ainsi un homme profondément engagé, notamment dans le mécénat littéraire d'oeuvres issues de la pensée juive, lui à qui on a tant reproché sa neutralité, et on suit ses réflexions - d'une actualité cruciale -, qui l'amèneront à choisir l'exil et la mort après avoir mesuré l'enfer annoncé par le régime nazi.

Par Stefan Zweig
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stefan Zweig

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature Allemande

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Cosmopolite

Stefan Zweig trad. Frédérique Laurent

Paru le 25/03/2026

448 pages

J'ai lu

9,50 €

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