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#Album jeunesse

Respire la Terre ; Les acrobates

Julie Aminthe

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Respire la Terre : Gaou, délurée, curieuse et optimiste, entraîne son fidèle camarade Zébron dans une aventure. Le but ? Atteindre la ligne bleue des songes ! En chemin, ils rencontrent des créatures sorties tout droit du Carnaval des animaux : un lion, des poules et des coqs, une bande de tortues et une éléphante - toutes en quête d'une vie meilleure. Ce qui n'était qu'un jeu d'enfants se mue alors en un voyage collectif et salvateur. Les acrobates : Plume, un jeune cachalot, se fait réprimander par sa mère et ses nounous, car ses jeux l'entraînent trop loin de leurs regards. Insouciant, il n'en fait qu'à sa tête, comme si le danger n'existait pas. Mais un jour, Plume tombe sur un plongeur venu observer les énormes mammifères. Ami ou ennemi ? Comment s'entendre ?

Par Julie Aminthe
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Julie Aminthe

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Théâtre

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Respire la Terre ; Les acrobates

Julie Aminthe

Paru le 25/03/2026

112 pages

L'Ecole des Loisirs

12,00 €

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Scannez le code barre 9782211349697
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