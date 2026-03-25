Respire la Terre ; Les acrobates

Respire la Terre : Gaou, délurée, curieuse et optimiste, entraîne son fidèle camarade Zébron dans une aventure. Le but ? Atteindre la ligne bleue des songes ! En chemin, ils rencontrent des créatures sorties tout droit du Carnaval des animaux : un lion, des poules et des coqs, une bande de tortues et une éléphante - toutes en quête d'une vie meilleure. Ce qui n'était qu'un jeu d'enfants se mue alors en un voyage collectif et salvateur. Les acrobates : Plume, un jeune cachalot, se fait réprimander par sa mère et ses nounous, car ses jeux l'entraînent trop loin de leurs regards. Insouciant, il n'en fait qu'à sa tête, comme si le danger n'existait pas. Mais un jour, Plume tombe sur un plongeur venu observer les énormes mammifères. Ami ou ennemi ? Comment s'entendre ?