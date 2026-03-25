Du rififi à la ménagerie

Résumé Rien ne va plus à la Ménagerie royale ! Serge, un lama très décontracté, a déménagé à côté de Mme Rosa, une éléphante distinguée. Autant dire que les crachats du premier ne font pas bon ménage avec l'élégance de la seconde ! Bientôt, toutes leurs disputes dérangent le Roi-Soleil ! Belfort et Lupin doivent agir, sans quoi la Ménagerie pourrait bien fermer définitivement... La série animée Belfort & Lupin adaptée en romans ! - Une nouvelle aventure de Belfort le chien royal et Lupin le loup, au château de Versailles ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série - Pour tous les fans de l'Histoire et des animaux ! Dès 6 ans.