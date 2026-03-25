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#Roman jeunesse

Du rififi à la ménagerie

Hachette Jeunesse, T. J. Stehly

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Résumé Rien ne va plus à la Ménagerie royale ! Serge, un lama très décontracté, a déménagé à côté de Mme Rosa, une éléphante distinguée. Autant dire que les crachats du premier ne font pas bon ménage avec l'élégance de la seconde ! Bientôt, toutes leurs disputes dérangent le Roi-Soleil ! Belfort et Lupin doivent agir, sans quoi la Ménagerie pourrait bien fermer définitivement... La série animée Belfort & Lupin adaptée en romans ! - Une nouvelle aventure de Belfort le chien royal et Lupin le loup, au château de Versailles ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série - Pour tous les fans de l'Histoire et des animaux ! Dès 6 ans.

Par Hachette Jeunesse, T. J. Stehly
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse, T. J. Stehly

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Du rififi à la ménagerie

Hachette Jeunesse, T. J. Stehly

Paru le 25/03/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355045
9782017355045
© Notice établie par ORB
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