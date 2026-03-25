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#Roman jeunesse

Winx contre Trix

Rainbow

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Au voleur ! Stella a perdu la bague de Solaria. Qui a bien pu dérober le précieux bijou ? C'est sans doute un coup des Trix, ces trois sorcières ennemies jurées des fées. Pour retrouver la bague, Bloom et ses amies vont devoir pénétrer dans l'inquiétante tour Nuage, à leurs risques et périls... La série culte est de retour dans la Bibliothèque Rose ! - Le reboot de la série culte Winx Club, diffusé sur TF1 et Netflix - Un univers de magie incarné par des super-héroïnes inspirantes - Roman illustré par des images de la sérieDès 8 ans.

Par Rainbow
Chez Hachette

|

Auteur

Rainbow

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Winx contre Trix

Rainbow

Paru le 25/03/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017354888
9782017354888
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