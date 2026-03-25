Winx contre Trix

Au voleur ! Stella a perdu la bague de Solaria. Qui a bien pu dérober le précieux bijou ? C'est sans doute un coup des Trix, ces trois sorcières ennemies jurées des fées. Pour retrouver la bague, Bloom et ses amies vont devoir pénétrer dans l'inquiétante tour Nuage, à leurs risques et périls... La série culte est de retour dans la Bibliothèque Rose ! - Le reboot de la série culte Winx Club, diffusé sur TF1 et Netflix - Un univers de magie incarné par des super-héroïnes inspirantes - Roman illustré par des images de la sérieDès 8 ans.