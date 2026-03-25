Les nouvelles aventures

La première bande dessinée Zootopie 2, composée de plusieurs histoires inédites et drôles, dans lesquelles les héros se préparent pour de grandes aventures ! - Des histoires passionnantes de Judy Hopps et Nick Wilde à travers la ville de Zootopie ! - Une plume rythmée et toujours aussi impertinente et drôle. - Pour les jeunes lecteurs autonomes, de 7 à 11 ans. Le résumé : Les lieutenants Hopps et Wilde forment un duo redoutable ! Ils travaillent dur pour lutter contre le crime, et débarrasser Zootopie des malfrats. Qu'il s'agisse d'un enfant en détresse ou de colis piégé, Judy et Nick se chargent d'enquêter sur les affaires en cours, afin que règnent l'ordre et la paix sur la ville.