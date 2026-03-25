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Les nouvelles aventures

Disney

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La première bande dessinée Zootopie 2, composée de plusieurs histoires inédites et drôles, dans lesquelles les héros se préparent pour de grandes aventures ! - Des histoires passionnantes de Judy Hopps et Nick Wilde à travers la ville de Zootopie ! - Une plume rythmée et toujours aussi impertinente et drôle. - Pour les jeunes lecteurs autonomes, de 7 à 11 ans. Le résumé : Les lieutenants Hopps et Wilde forment un duo redoutable ! Ils travaillent dur pour lutter contre le crime, et débarrasser Zootopie des malfrats. Qu'il s'agisse d'un enfant en détresse ou de colis piégé, Judy et Nick se chargent d'enquêter sur les affaires en cours, afin que règnent l'ordre et la paix sur la ville.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Aventure

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Les nouvelles aventures

Disney

Paru le 25/03/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017343011
9782017343011
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