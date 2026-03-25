Crimes sans frontières

L'arrestation d'un boucher cannibale au Mexique, la disparition troublante de deux amants à Philadelphie, une mère de famille sans histoire violée et assassinée chez elle, un triangle amoureux qui termine en carnage... toutes ces histoires réelles se sont déroulées des deux côtés de l'Atlantique et ont eu un retentissement important dans la presse nationale. McSkyz et Victoria Charlton, les deux voix incontournables du true crime francophone, unissent leur expertise pour vous offrir un éclairage croisé inédit, qui révèle les failles, les zones d'ombre et les vérités qui dérangent. Dix histoires vraies, aussi fascinantes qu'effrayantes.