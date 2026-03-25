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Crimes sans frontières

McSkyz, Victoria Charlton

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L'arrestation d'un boucher cannibale au Mexique, la disparition troublante de deux amants à Philadelphie, une mère de famille sans histoire violée et assassinée chez elle, un triangle amoureux qui termine en carnage... toutes ces histoires réelles se sont déroulées des deux côtés de l'Atlantique et ont eu un retentissement important dans la presse nationale. McSkyz et Victoria Charlton, les deux voix incontournables du true crime francophone, unissent leur expertise pour vous offrir un éclairage croisé inédit, qui révèle les failles, les zones d'ombre et les vérités qui dérangent. Dix histoires vraies, aussi fascinantes qu'effrayantes.

Par McSkyz, Victoria Charlton
Chez Hachette

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Auteur

McSkyz, Victoria Charlton

Editeur

Hachette

Genre

Criminalité

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Crimes sans frontières

McSkyz, Victoria Charlton

Paru le 25/03/2026

256 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017324676
9782017324676
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