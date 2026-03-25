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#Comics

Nemesis Forever

Mark Millar

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Nemesis est l'homme le plus dangereux du monde, et il est désormais l'un des plus riches. Le pacte de sang qu'il a passé avec une secte ancestrale porte enfin ses fruits. Il ne se contente plus de terroriser les forces de l'ordre : son nouveau plan vise à plonger ses ennemis dans le chaos, à prendre le contrôle du monde et à asservir l'humanité grâce à des puces implantées sous la peau. Notre seul espoir ? Les agents fédéraux qui ont infiltré son équipe d'hommes de main pour le faire tomber. Mark Millar et Matteo Scalera (à qui l'on doit déjà Space Bandits, King of Spies et The Ambassadors) collaborent une nouvelle fois pour le dernier volet des aventures de Nemesis, personnage qui explore cette question délicieusement dérangeante : et si Batman avait la moralité du Joker ?

Par Mark Millar
Chez Panini comics

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Auteur

Mark Millar

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Nemesis Forever

Mark Millar

Paru le 01/07/2026

128 pages

Panini comics

19,00 €

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