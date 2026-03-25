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#Comics

Feral

Tony Fleecs, Trish Forstner, Tone Rodriguez

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Découvrez Elsie, Lord Fluffy Britches et Patch, trois chats d'intérieur perdus dans un environnement hostile en pleine épidémie de rage. Sans leurs humains pour les protéger, ils doivent traverser une forêt infestée de bêtes enragées pour retrouver leur foyer. Suivez bien ces conseils, petits chats : ne vous faites pas mordre, ne vous faites pas griffer, ne devenez pas féroces... Après le récit complet Stray Dogs, Tony Fleecs retrouve Trish Forstner et Tone Rodriguez pour un nouveau mélange entre l'univers mignon des animaux façon dessins animés des années 90 et l'atmosphère d'un film d'horreur. Cette fois, ce sont les chats qui sont à l'honneur, et le récit s'étend sur une forme longue. En plus de la couverture régulière, Panini Comics proposera deux couvertures alternatives rendant hommage à des films d'horreur récents mais ayant déjà l'aura de films cultes : The Witch de Robert Eggers (Nosferatu) et Barbare de Zach Cregger (Evanouis). La série, toujours en cours aux Etats-Unis, débute ici avec les dix premiers épisodes.

Par Tony Fleecs, Trish Forstner, Tone Rodriguez
Chez Panini comics

|

Auteur

Tony Fleecs, Trish Forstner, Tone Rodriguez

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Feral

Tony Fleecs, Trish Forstner, Tone Rodriguez

Paru le 25/03/2026

Panini comics

26,00 €

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