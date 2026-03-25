L'Aube de la Reine Damnée

Nismera et ses légions règnent sur les royaumes tandis que le pouvoir de Samkiel envahit le ciel. Depuis son départ, elle s'efforce de consolider sa place sur le trône, quel qu'en soit le prix. Dianna, de son côté, lutte sous le poids des demi-vérités, des mensonges et des tromperies. Après avoir surmonté ce qu'elle pensait être sa bataille la plus difficile, elle apprend rapidement qu'elle risque de tout perdre. Samkiel, lui, s'efforce de guérir, mais il a plus de problèmes à régler que jamais. La Main est démantelée, les royaumes sont en proie à l'agitation et la seule personne en qui il peut avoir confiance le tient à distance. Diana et Samkiel parviendront-ils à surmonter leurs différences ou tomberont-ils tous deux sous le coup de la lame de la déesse de la guerre ? #Ennemies-to-lovers #Mythes&Magie #GuerreDivine