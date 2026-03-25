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L'oiseau de feu

Juliette Cross

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Un conquérant brisé. Une sorcière indomptable. Un empire où les dragons règnent sur Rome. Julian Dakkia, général légendaire et neveu de l'empereur, a toujours obéi. Jusqu'au jour où, sur le champ de bataille, il reconnaît Malina - la danseuse qu'il n'a jamais oubliée. Pour la sauver, il révèle son secret : la flamme d'un dragon coule dans ses veines. Un acte interdit, qui pourrait le condamner. Captive mais farouche, Malina n'est plus la jeune femme qu'il a connue. Et lorsqu'elle découvre que son sauveur est le Conquérant au Coeur de Glace, elle oscille entre méfiance et désir brûlant. Alors que l'empereur prépare une guerre qui pourrait ravager l'Empire, leurs destins se lient dans un jeu de pouvoir, de magie et de passion. Dans une Rome dévorée par les flammes, l'amour peut-il survivre... ou sera-t-il le dernier sacrifice ? #EnnemiestoLovers #Dragon #Rome #Magie

Par Juliette Cross
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Juliette Cross

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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L'oiseau de feu

Juliette Cross trad. Faustine B.

Paru le 25/03/2026

457 pages

MXM Bookmark

29,99 €

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Scannez le code barre 9791038154742
9791038154742
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