Ne jamais crier victoire trop vite

On m'a déjà tuée une fois. Essayez encore, pour voir. Mon mari a eu ma peau. Littéralement. Mais je ne me suis pas laissé abattre. Au lieu de ruminer jusqu'à la fin des temps, je suis passée à autre chose. Je suis devenue quelqu'un. D'accord, ce quelqu'un est l'un des démons les plus redoutés de l'Enfer, mais je ne suis pas du genre à me vanter. Grâce à mon palmarès, j'étais même à deux doigts de la retraite éternelle. Tout était parfait... jusqu'à ce que les sorciers du risque aient une vision terrifiante et qu'on m'envoie en mission. C'est un trio aussi fascinant que dangereux qui m'attend, cette fois. Roman, Ezra et Dorian. Trois bombes à retardement prêtes à détruire le monde. Et ils n'hésiteront pas à le faire. Briser les gens est mon travail. Mais, là, mon travail pourrait bien me briser.