How to survive as a villain Tome 2 . Edition collector

Quand fuir semble la seule solution pour rester en vie... Combien de temps pourra-t-il échapper au destin ? Convaincu que Yan Heqing le déteste, Xiao Yu'an s'enfuit de la cité impériale avec ses compagnons. Réfugié dans le village isolé de Taoyuan, il tente de se racheter en soignant les blessés et en apprenant la médecine. Mais le passé le rattrape : dans la montagne, il retrouve Yan Heqing, blessé et aveugle. Pour le sauver - et se protéger - Xiao Yu'an se fait passer pour Lin Shenling. Pourtant, entre mensonges et silences, des sentiments pourraient commencer à germer. Yan Heqing, lui, retrouve peu à peu la vue... mais choisit de feindre l'ignorance, incapable de renoncer à la douceur de sa présence. Lorsque la vérité éclate, un fragile espoir renaît entre eux. Mais la guerre les sépare à nouveau, et l'identité de Xiao Yu'an finit par être révélée. Accusé à tort, il risque tout pour sauver celui qu'il aime, quitte à se perdre une fois encore. #transmigration #danmei #identité #destin #amourtragique