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Le foyer de la traduction

Ilan Stavans

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Ce volume explore les thèmes de l'immigration, de la langue et de la traduction, en mettant en lumière le parcours de traducteur d'Ilan Stavans, le dialogue des cultures hispanique et juive, leurs dialogues avec d'autres traditions culturelles. Il retrace un parcours sensible et passionné à travers les langues et leurs littératures et donne une définition de ce que devient la traduction et le rapport à sa langue et aux langues, quand l'immigration devient une expérience qui caractérise un monde en constante évolution. Structuré en trois parties et une coda, le " Foyer de la traduction " propose une mosaïque de textes : des essais, des entretiens avec des écrivains et traducteurs, mais aussi des traductions qui circulent et repoussent les frontières de l'anglais et d'autres langues. Le lecteur est libre d'ouvrir ce livre à la première page et de le lire jusqu'à la dernière, ou bien de s'y aventurer au gré de ses envies, en parcourant les différentes sections dans l'ordre de son choix. Il est également invité à prolonger cette expérience en explorant d'autres ouvrages d'Ilan Stavans, ainsi que ceux des écrivains, poètes, traducteurs et chercheurs qui gravitent dans l'univers de ce recueil. Ce livre accompagnera durablement ses lecteurs, au fil de l'évolution et de l'approfondissement de leur propre rapport à la langue et à ses infinies possibilités.

Par Ilan Stavans
Chez Hermann

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Auteur

Ilan Stavans

Editeur

Hermann

Genre

Traduction

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Le foyer de la traduction

Ilan Stavans trad. Eric Dayre

Paru le 25/03/2026

Hermann

42,00 €

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