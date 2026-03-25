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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman graphique

Un été sans fin

Paquet

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Un garçon et une fille fréquentent la même école et préparent des examens très importants pour pouvoir entrer dans un établissement privé destiné aux personnes très intelligentes. Ils s'appellent tous les deux Phuong et sont liés par une profonde affection et une compréhension mutuelle. Lui partage son temps entre les études et le travail, afin d'aider son père à joindre les deux bouts. Elle vit avec sa soeur aînée et sa mère, qui a beaucoup d'attentes à son égard et ne cesse d'insister sur l'importance qu'aura pour la vie de la famille cette admission dans cette école privée . Les pressions et les responsabilités qu'ils ressentent envers leurs parents respectifs empêchent les deux Phuong de comprendre ce qu'ils souhaitent vraiment pour leur avenir et leur vie. Ce qui les maintient à flot, c'est leur tendre amour : grâce à la confiance et à l'écoute mutuelle, ils parviendront à prendre des décisions qui leur permettront enfin d'être eux-mêmes. N'est-ce pas cela, devenir adulte ?

Par Paquet
Chez EP média

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Auteur

Paquet

Editeur

EP média

Genre

Romans graphiques

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Un été sans fin

Paquet

Paru le 08/04/2026

224 pages

EP média

12,00 €

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