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Coffret avec une jaquette réversible, 1 pin's, 1 cadre acrylique, une planche de stickers, 1 stand acrylique et un livre d'illustrations

Naoya Matsumoto

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Ce coffret rigide contient : - Le volume 16 de la série - Une jaquette réversible - Un pin's - Un cadre acrylique - Une planche de stickers bombés - Un stand acrylique - Un illustration book de 24 pagesNarumi et Hoshina ont utilisé leurs dernières forces pour transmettre leur espoir à Kafka, qui se relève plus puissant et déterminé que jamais ! Porté par ses rêves d'enfant, l'ancien nettoyeur sacrifie son humanité afin de fusionner avec le n° 8. Il se plonge alors corps et âme dans l'ultime affrontement contre la plus cataclysmique des apparitions : le "Grand Kaiju de Meireki" ! Dévorez la conclusion épique de Kaiju n° 8, où l'humanité ne ploie jamais et se surpasse face à des monstres effroyables !

Par Naoya Matsumoto
Chez Kazé Editions

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Auteur

Naoya Matsumoto

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Coffret avec une jaquette réversible, 1 pin's, 1 cadre acrylique, une planche de stickers, 1 stand acrylique et un livre d'illustrations

Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 25/03/2026

Kazé Editions

29,99 €

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Scannez le code barre 9782820355287
9782820355287
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