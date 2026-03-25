Coffret avec une jaquette réversible, 1 pin's, 1 cadre acrylique, une planche de stickers, 1 stand acrylique et un livre d'illustrations

Ce coffret rigide contient : - Le volume 16 de la série - Une jaquette réversible - Un pin's - Un cadre acrylique - Une planche de stickers bombés - Un stand acrylique - Un illustration book de 24 pagesNarumi et Hoshina ont utilisé leurs dernières forces pour transmettre leur espoir à Kafka, qui se relève plus puissant et déterminé que jamais ! Porté par ses rêves d'enfant, l'ancien nettoyeur sacrifie son humanité afin de fusionner avec le n° 8. Il se plonge alors corps et âme dans l'ultime affrontement contre la plus cataclysmique des apparitions : le "Grand Kaiju de Meireki" ! Dévorez la conclusion épique de Kaiju n° 8, où l'humanité ne ploie jamais et se surpasse face à des monstres effroyables !