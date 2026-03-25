L'île où je ne suis pas morte

Depuis la mort de sa mère, Daisy Rose McLean n'est plus guère revenue à Eileansay, cette île des Hébrides reliée au continent par un ferry, où l'on observe phoques et baleines. Et chaque fois, elle a dû surmonter sa terreur, gorge bloquée et coeur fou. Au décès de son père elle y retrouve ses deux frères aînés. A son sourcil, une cicatrice rappelle que quelque chose a eu lieu. Parfois, dans le miroir, elle ne voit plus qu'elle. Et pourtant, Daisy n'est pas morte à Shell House. Et la blessure dans son ventre n'existe que dans ses souvenirs. Par la voix meurtrie et coléreuse de son héroïne, Marie Neuser nous raconte l'amour et la trahison, l'histoire d'une fille grandie dans une famille protectrice, île dans l'île, jusqu'au jour où, sur le chemin de la bergerie, dix-sept ans de vie sont précipités dans un gouffre infini. Un roman habité par les paysages d'Ecosse et tendu par les secrets qui hantent les protagonistes.